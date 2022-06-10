Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Минулої доби ворог знову тероризував населення Харкова та області обстрілами з артилерії та РСЗВ (реактивних систем залпового вогню, - ред.). Під удар потрапив Шевченківський район Харкова та Харківській, Чугуївський, Ізюмський та Богодухівський райони області. Пошкоджені будинки, склади, об'єкти інфраструктури. Горіли хвойні ліси та лісосмуги. Протягом доби 2 цивільних загинули, 15 поранені", - наголосив він.

У Печенігах ушпиталили трьох людей, один цивільний загинув. У Малій Данилівці госпіталізували двох поранених, у Вишневому - одного, у Золочеві п'ятьох, іще одна людина загинула. У Грушувасі ушпиталили 12-річного хлопчика.

"На лінії зіткнення просування ворога не було. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні. На Ізюмщині ворог поповнює запаси та перегруповує сили. Наші захисники продовжують завдавати окупантам відчутних втрат у живій силі і техніці", - зауважив Олег Синєгубов.

Уночі з 9 на 10 червня в Харкові лунали вибухи.

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