На Харківщині росіяни обстрілюють мирні райони з тяжкої артилерії, загинули 11 людей, - голова ОДА
На Харківщині внаслідок обстрілів влада не може задіювати рятувальні служби та ліквідувати наслідки
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
"Те, що зараз відбувається у Харкові, - це військовий злочин! Це геноцид Українського народу. Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли до аптек, за продуктами, за питною водою. Це злочин. Росія використовує тяжку артилерійську зброю" - сказав він.
За словами Синєгубова, російський ворог обстрілює житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури та позицій ЗСУ, у які б могли цілитися росіяни.
Обстріли у районах Олексіївка, Салтівка, Павлополь. Через це влада не може вчасно задіювати рятувальні служби та ліквідовувати наслідки.
Голова військової адміністрації заявив, що станом на 16:00 у Харкові 11 загиблих і десятки поранених.
- Нагадаємо, 28 лютого Харків обстріляли "Градами", радник МВС заявляє про "десятки поранених".
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