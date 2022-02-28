На Харківщині росіяни обстрілюють мирні райони з тяжкої артилерії, загинули 11 людей, - голова ОДА

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.



"Те, що зараз відбувається у Харкові, - це військовий злочин! Це геноцид Українського народу. Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли до аптек, за продуктами, за питною водою. Це злочин. Росія використовує тяжку артилерійську зброю" - сказав він.



За словами Синєгубова, російський ворог обстрілює житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури та позицій ЗСУ, у які б могли цілитися росіяни.



Обстріли у районах Олексіївка, Салтівка, Павлополь. Через це влада не може вчасно задіювати рятувальні служби та ліквідовувати наслідки.



Голова військової адміністрації заявив, що станом на 16:00 у Харкові 11 загиблих і десятки поранених.

Нагадаємо, 28 лютого Харків обстріляли "Градами", радник МВС заявляє про "десятки поранених".