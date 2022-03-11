На Харківщині росіяни вбили вже понад 200 цивільних, з яких 11 дітей, - начальник Слідчого управління Нацполіції області
З моменту початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Харківській області загинув 201 цивільний, з яких 11 дітей
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.
"За останню добу зафіксовано 10 загиблих цивільних, в тому числі 3 дітей. Станом на 18:00 березня по Харківскій області всього загинув 201 цивільний і, на жаль, 11 дітей", - написав він.
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