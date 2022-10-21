На Харківщині росіяни за добу обстріляли три райони та поранили трьох людей
На Харківщині 20 жовтня росіяни обстріляли три райони, поранили трьох цивільних. Ще одна людина постраждала напередодні
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
Упродовж 20 жовтня окупанти обстріляли Куп'янськ, Вовчанськ і населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів.
У Богодухівському районі з пораненням ушпиталили 30-річного чоловіка, у Куп'янському - 56-річну жінку та 58-річного чоловіка. Також у Куп'янську по меддопомогу звернувся 55-річний чоловік, поранений 20 жовтня.
Крім того, за добу піротехніки знешкодили на Харківщині 657 вибухонебезпечних предметів.
- 21 жовтня в Харкові пролунала серія вибухів. Росіяни обстріляли підприємство й поранили 6 мирних мешканців.
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