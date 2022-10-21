Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Упродовж 20 жовтня окупанти обстріляли Куп'янськ, Вовчанськ і населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів.

У Богодухівському районі з пораненням ушпиталили 30-річного чоловіка, у Куп'янському - 56-річну жінку та 58-річного чоловіка. Також у Куп'янську по меддопомогу звернувся 55-річний чоловік, поранений 20 жовтня.

Крім того, за добу піротехніки знешкодили на Харківщині 657 вибухонебезпечних предметів.

21 жовтня в Харкові пролунала серія вибухів. Росіяни обстріляли підприємство й поранили 6 мирних мешканців.

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