У Харкові росіяни обстріляли підприємство й поранили 5 людей
У Харкові зранку 21 жовтня пролунала серія вибухів. Росіяни обстріляли підприємство й поранили 5 мирних мешканців
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
"Внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову пораненння отримали 5 людей. Є руйнування промислової інфраструктури. На місцях працюють усі профільні служби. Інформація доповнюється", - написав він.
За словами мера Ігоря Терехова, зафіксовано прильоту по підприємству. Попередньо, росіяни влучили в адміністративно-виробничу будівлю. ДСНС встановлює ступінь руйнувань.
Раніше Олег Синєгубов попередив у телеграмі про російські удари по місту.
"До уваги харків’ян: перебувайте в укриттях! Російські окупанти завдають ударів по обласному центру", - наголосив він.
Мер міста написав у телеграмі, що в Харкові пролунала серія вибухів, і закликав містян бути вкрай обережними.
- 19 жовтня на Харківщині окупанти обстріляли чотири райони, поранили чоловіка та зруйнували магазин.
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