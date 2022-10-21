Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову пораненння отримали 5 людей. Є руйнування промислової інфраструктури. На місцях працюють усі профільні служби. Інформація доповнюється", - написав він.

За словами мера Ігоря Терехова, зафіксовано прильоту по підприємству. Попередньо, росіяни влучили в адміністративно-виробничу будівлю. ДСНС встановлює ступінь руйнувань.

Раніше Олег Синєгубов попередив у телеграмі про російські удари по місту.

"До уваги харків’ян: перебувайте в укриттях! Російські окупанти завдають ударів по обласному центру", - наголосив він.

Мер міста написав у телеграмі, що в Харкові пролунала серія вибухів, і закликав містян бути вкрай обережними.

19 жовтня на Харківщині окупанти обстріляли чотири райони, поранили чоловіка та зруйнували магазин.

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