Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Росіяни накрили вогнем Ізюмський, Чугуївський і Куп'янський райони. Так, о 16:00 19 жовтня вони обстріляли Вовчанськ, зруйнувавши будівлю магазину. Крім того, окупанти гатили з артилерії по районах населених пунктів Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве, Стрілеча, Берестове, Кислівка та Першотравневе.

В Ізюмському районі 78-річного чоловіка ушпиталили з пораненнями.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів на Харківщині.

"Протягом вчорашнього дня ворог завдав ще кілька ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури по усій Україні, тож ще раз наголошую на необхідності заощаджувати електрику. Сьогодні з 7:00 до 23:00 на Харківщині можливі відключення електроживлення на кілька годин. Заздалегідь зарядіть свої мобільні телефони, павербанки та інші важливі електропристрої", - наголосив голова ОВА.

19 жовтня в Ізюмському районі Харківщини внаслідок підриву на протитанковій міні загинуло двоє саперів, іще четверо постраждали.

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