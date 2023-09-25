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У Харкові СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка коригувала удари по місту

25 вересня, 2023 понедiлок
10:21
Кримінал СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка коригувала удари по місту

Служба безпеки нейтралізували агентурну мережу головного управління генштабу ЗС РФ, яка збирала компромат на військових ЗСУ і коригувала ворожі удари по Харкову

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували агентурну мережу головного управління генштабу ЗС РФ, яка діяла на території Харківщини.

Зазначається, що зловмисники збирали розвіддані про геолокації укріпрайонів та маршрути переміщення колон військової техніки Сил оборони, у тому числі залізничним сполученням.

"Серед особливих завдань ворожої агентури був збір компромату на військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на прифронтових територіях області. Найбільшу "увагу" російська розвідка звертала на діючих посадовців місцевих військкоматів та військово-лікарських комісій", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, агенти відслідковували наслідки повітряних ударів РФ по Харкову, а потім виходили на місця "прильотів" для їх фіксації та направлення "звіту" окупантам.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії 4-х учасників російської агентурної мережі і затримали їх за місцями проживання.

За даними слідства, керівництво ворожою групою дистанційно здійснював колишній місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення втік до Росії.

Там його завербували кадрові співробітники ГРУ та поставили йому завдання щодо створення власної агентурної мережі у Харкові.

До складу агентурної мережі чоловік залучив чотирьох своїх знайомих з міста, серед яких таксист та працівниця місцевого газопостачального підприємства.

Для збору інформації вони об’їжджали місцевість та фіксували пункти базування Сил оборони або "адреси" російських повітряних ударів.

Зібрані відомості вони переправляли керівнику групи в РФ, а він надавав їх своєму "куратору" з ГРУ.

Наразі трьом затриманим повідомлено  про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Ще одному фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Затримані перебувають під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • У Дніпрі Служба Безпеки затримала агента ФСБ, який перевдягався у форму українських військових, аби безперешкодно шпигувати за ЗСУ. Затриманому загрожує довічне ув’язнення.

Україна
Росія
СБУ
Війна з Росією
ГРУ
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