На Харківщині селище Рогань звільнили від російських загарбників, - Олег Синєгубов
Селище Рогань звільнена від російських окупантів та повертається до життя
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Наразі триває облік зруйнованих інфраструктурних об’єктів, в тому числі і підприємств. Близько 50% будівель - практично без дахів, 70% - без вікон. Вщент вигоріли від прямих попадань снарядів - 27. Багато понівечених житлових будинків у селі Докучаєвське. 14 квітня тут вперше з'явилося електропостачання. Зараз місцева влада та комунальні служби роблять все, щоб повністю забезпечити жителів електрикою, водо- та газопостачання", наголосив Олег Синєгубов.
Також він додав, що з обласного логістичного центру доставляють продукти харчування. Вже передали майже 2500 наборів.
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