На Харківщині внаслідок російських ракетних ударів пошкоджено Печенізьку дамбу
На Харківщині російськими обстрілами зруйновано верхній шлюз Печенізької дамби – фахівці приступили до ремонту
Про це у телеграмі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Продовжуються підступні обстріли мирного населення та об’єктів критичної інфраструктури Харківської області. Рашисти завдали двох ракетних ударів у Чугуївському району. В результаті обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз", - йдеться у повідомленні.
Чиновник повідомляє, що на щастя жертв та постраждалих немає.
"Нашим фахівцям не вперше долати подібні наслідки "русского мира". Схожа ситуація вже була подолана в Кривому Розі. Ми знаємо, що робити. Все буде оперативно відновлено. Ситуація цілком контрольована!" – додає Тимошенко.
- Відзначимо, що упродовж останніх діб російська армія продовжувала завдавати ракетних ударів по дамбі Печенізького водосховища. Мешканців поближніх населених пунктів готують до можливої евакуації.
- Раніше рашисти масово обстрілювали дамбу у Кривому Розі. Вона була частково зруйнована, але завдяки самовідданій роботі українських фахівців вдалося уникли техногенної катастрофи.
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