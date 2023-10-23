На Харківщині за добу дістали поранення дві людини. 16 постраждалих від удару РФ по "Новій пошті" – в лікарні

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"По селах Курилівка та Ківшарівка Куп'янського району ворог завдав ударів керованими авіабомбами. У Курилівці пошкоджено приватний будинок, 2 багатоквартирні будинки, будівлю цивільного підприємства та об'єкт інфраструктури. Зазнала поранення 39-річна жінка, госпіталізована в стані середньої тяжкості", - написав він.

У Ківшарівці внаслідок обстрілів було пошкоджено будівлі ПТУ та дитсадка, але люди не постраждали.

Унаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району дістав поранення 81-річний чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості.

"Крім того, ворог обстрілював Плетенівку та Зибіне Чугуївського району, Петропавлівку, Кислівку, Дворічну Куп'янського району та інші населені пункти", - додав Синєгубов.

Водночас у медзакладах області продовжують надавати допомогу постраждалим від ракетного удару РФ по терміналу "Нової пошти". За даними Синєгубова, всього в лікарнях перебувають 16 людей, з них семеро – у важкому стані. 9 людей мають пошкодження легкого та середнього ступеня тяжкості, зазначив чиновник.