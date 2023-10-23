На Харківщині за добу дістали поранення дві людини. 16 постраждалих від удару РФ по "Новій пошті" – в лікарні
Протягом минулої доби під ударами ворога перебували населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області. Дістали поранення двоє цивільних
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"По селах Курилівка та Ківшарівка Куп'янського району ворог завдав ударів керованими авіабомбами. У Курилівці пошкоджено приватний будинок, 2 багатоквартирні будинки, будівлю цивільного підприємства та об'єкт інфраструктури. Зазнала поранення 39-річна жінка, госпіталізована в стані середньої тяжкості", - написав він.
У Ківшарівці внаслідок обстрілів було пошкоджено будівлі ПТУ та дитсадка, але люди не постраждали.
Унаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району дістав поранення 81-річний чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості.
"Крім того, ворог обстрілював Плетенівку та Зибіне Чугуївського району, Петропавлівку, Кислівку, Дворічну Куп'янського району та інші населені пункти", - додав Синєгубов.
Водночас у медзакладах області продовжують надавати допомогу постраждалим від ракетного удару РФ по терміналу "Нової пошти". За даними Синєгубова, всього в лікарнях перебувають 16 людей, з них семеро – у важкому стані. 9 людей мають пошкодження легкого та середнього ступеня тяжкості, зазначив чиновник.
- За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області.
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