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На Харківщині за рік відбудували 8 мостів, зруйнованих росіянами

15 листопада, 2023 середа
15:51
Суспільство зруйнований міст, Харківська область

Внаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україну на Харківщині було зруйновано та пошкоджено 27 мостів. За рік 8 з них повністю відбудували

Про це під час брифінгу повідомив директор ДП "Дороги Харківщини" Ігор Турченко.

За його словами, в результаті повномасштабної війни, на Харківщині росіяни повністю зруйнували 25 мостів та пошкодили ще п'ять. З них повністю відновити вдалося п'ять, на 14 мостах облаштували тимчасові проїзди. Ремонтні роботи на ще п'яти мостах не проводять, оскільки вони розташовані на територіях, наближених до лінії ведення бойових дій.

"В поточному році підприємство "Дороги Харківщини" виконує капітальний ремонт на 5 мостах, які розташовані на деокупованих територіях: поблизу населених пунктів Борщова, Базаліївка, Липці, Черкаські Тишки та міста Балаклія. На виконання цих робіт передбачена субвенція з державного бюджету, з урахуванням залишків попередніх років, у розмірі 167,9 мільйона гривень", - поінформував Турченко.

Він також повідомив, що окупанти повністю зруйнували 1650 кілометрів автодоріг регіону, 2440 – частково.

Найбільших руйнувань зазнали місцеві дороги у: 

  • Ізюмському районі – 988 кілометрів;
  • Куп'янському районі – 914 кілометрів; 
  • Чугуївському районі – 736 кілометрів;
  • Харківському районі – 356 кілометрів.

За 2023 рік відновили 75,4 кілометра доріг, які необхідні для забезпечення транспортного сполучення з деокупованими громадами області.

  • 11 квітня Укрзалізниця завершила капітальний ремонт залізничного мосту через річку Ірпінь на Київщині. Його було зруйновано внаслідок обстрілів 21 березня 2022 року.

Україна
Війна з Росією
Харківщина
відбудова України
деокупація України
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