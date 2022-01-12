На Харківщині зіштовхнулися два автомобіля: троє людей загинули, постраждали дві дитини
У середу, 12 січня, на кільцевій дорозі Харкова сталася ДТП з двома автівками, внаслідок якої загинули три людини
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Facebook.
"О 08:32 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на кільцевій дорозі Харкова поблизу села Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківщини", - йдеться в повідомленні.
Пресслужба інформує, що на дорозі зіштовхнулися два автомобіля: “Kia Optima” та “Toyota Camry”, внаслідок чого загинуло 3 людей - водій та пасажирка “Toyota” та керманич “Kia”.
Крім цього, постраждали дві дитини віком приблизно 2-3 роки. Їх з різними травмами госпіталізували до Харкова.
Наслідки ДТП ліквідували рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення та 2-х рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Харківській області, а також навчальний підрозділ Національного університету цивільного захисту України на аварійно-рятувальних автомобілях САРМ-Л.
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