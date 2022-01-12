На Харківщині зіштовхнулися два автомобіля: троє людей загинули, постраждали дві дитини

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Facebook.



"О 08:32 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на кільцевій дорозі Харкова поблизу села Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківщини", - йдеться в повідомленні.



Пресслужба інформує, що на дорозі зіштовхнулися два автомобіля: “Kia Optima” та “Toyota Camry”, внаслідок чого загинуло 3 людей - водій та пасажирка “Toyota” та керманич “Kia”.



Крім цього, постраждали дві дитини віком приблизно 2-3 роки. Їх з різними травмами госпіталізували до Харкова.



Наслідки ДТП ліквідували рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення та 2-х рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Харківській області, а також навчальний підрозділ Національного університету цивільного захисту України на аварійно-рятувальних автомобілях САРМ-Л.

