На Харківщині зіткнулися два рейсові автобуси: постраждало шестеро людей

Про це повідомляє Нацполіція Харківщини.



Аварія сталася приблизно о 08:10 18 січня на вулиці Центральній у селі Тернова Чугуївського району.

На місце події виїхали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.



За попередньою інформацією, 40-річний водій автобуса "БАЗ" не дотримався безпечної швидкості та дистанції й допустив зіткнення з автобусом "ПАЗ", який їхав попереду.



Унаслідок ДТП постраждало шестеро пасажирів автобуса "БАЗ". Трьох людей ушпиталили до Чугуївської центральної районної лікарні. Ще троє відмовилися від госпіталізації.



Автобуси мають механічні пошкодження.



У "БАЗ" їхав 31 пасажир, а в "ПАЗ" перебував тільки водій.



Поліція з'ясовує всі обставини аварії.



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