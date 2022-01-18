На Харківщині зіткнулися два рейсові автобуси: постраждало шестеро людей
У Чугуївському районі Харківської області внаслідок зіткнення рейсових автобусів "ПАЗ" і "БАЗ" шестеро пасажирів отримали травми
Про це повідомляє Нацполіція Харківщини.
Аварія сталася приблизно о 08:10 18 січня на вулиці Центральній у селі Тернова Чугуївського району.
На місце події виїхали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.
За попередньою інформацією, 40-річний водій автобуса "БАЗ" не дотримався безпечної швидкості та дистанції й допустив зіткнення з автобусом "ПАЗ", який їхав попереду.
Унаслідок ДТП постраждало шестеро пасажирів автобуса "БАЗ". Трьох людей ушпиталили до Чугуївської центральної районної лікарні. Ще троє відмовилися від госпіталізації.
Автобуси мають механічні пошкодження.
У "БАЗ" їхав 31 пасажир, а в "ПАЗ" перебував тільки водій.
Поліція з'ясовує всі обставини аварії.
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