На Харківщині зіткнулися мікроавтобус і вантажівка, троє загиблих

Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

ДТП сталася близько 6-ї години ранку 19 жовтня на автодорозі "Харків – Сімферополь" поблизу села Копанки в Красноградському районі.

Аварія трапилася з провини водія мікроавтобуса, який допустив зіткнення з вантажним автомобілем. В результаті загинули 3 особи і ще тільки ж були госпіталізовані в стані середнього ступеня тяжкості.

Як повідомляється, для деблокування потерпілих від ДСНС залучалося 5 осіб і одна спецмашина.