На Харківщині зіткнулися мікроавтобус і вантажівка, троє загиблих
У Харківській області сталася дорожня аварія, в результаті якої три особи загинули і ще три були поранені
Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
ДТП сталася близько 6-ї години ранку 19 жовтня на автодорозі "Харків – Сімферополь" поблизу села Копанки в Красноградському районі.
Аварія трапилася з провини водія мікроавтобуса, який допустив зіткнення з вантажним автомобілем. В результаті загинули 3 особи і ще тільки ж були госпіталізовані в стані середнього ступеня тяжкості.
Як повідомляється, для деблокування потерпілих від ДСНС залучалося 5 осіб і одна спецмашина.
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