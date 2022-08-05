Про це повідомляє ОП "Південь".

Там зазначають, що це далеко не перший подібний трофей на рахунку наших бійців. Від початку широкомасштабного вторгнення російських окупаційних військ було захоплено та знищено більше як десяток аналогічних машин ворога.

УР-77 "Метеорит", також відома у РФ як "Змей Горыныч", це доволі стара радянська установка розмінування. Вона була розроблена та виготовлялася на Харківському тракторному заводі ще у другій половині 1970-х років. Машина являє собою базове шасі від САУ 2С1 "Гвоздика", на яку встановили баштову пускову установку з напрямними для двох ракет, відсіки для детонаційного кабелю й пульт управління.

Основне призначення УР-77 – створення проходів у протитанкових мінних полях завширшки від 6 до 14 метрів за рахунок створення потужної ударної хвилі, що впливає на детонатори мін. Для цього використовуються спецзаряди завдовжки близько 90 метрів, котрі нагадують пожежні рукави.

"Втім, у реальній бойовій обстановці вона рідко використовується подібним чином. Вибух заряду не дає 100 % гарантії, що місцевість є розмінованою. Зокрема можуть лишитися цілими міни, котрі мають підривники двократного натиску або протипіхотні міни натяжної дії. Також на вибухову хвилю не реагують магнітні та інфрачервоні підривники мін. Саме тому ті ж росіяни найчастіше використовують УР-77 для обстрілів об’єктів цивільної інфраструктури українських міст", - додають військові.

Нагадаємо, на Донеччині українські артилеристи знищили дві ворожі САУ 2С3 "Акація"

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