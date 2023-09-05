На Херсонщині 42 тис. домогосподарств потребують палива, щоби перезимувати, - ОВА
Електро-, тепло- та газопостачання є не у всіх територіальних громадах на Херсонщині, але область вже готується до опалювального сезону
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"42 тисячі домогосподарств Херсонщини потребують матеріалів для опалення, аби провести цю зиму в теплі. І в наших силах – забезпечити людей необхідним", - заявив Прокудін.
Попри атаки російських терористів, В Херсонській області лагодять зруйновану окупантами інфраструктуру, щоб забезпечити мешканцям комфортну зиму. З проханням про допомогу і надання паливних матеріалів звернулись голови усіх громад Херсонщини.
Найбільшу кількість паливної деревини потребує Борозенська громада - 18 тис. кубічних метрів.
Олександр Прокудін закликав волонтерів, громадські організації та усіх небайдужих долучитись до збору паливної деревини, яка допоможе мешканцям Херсонщини провести зиму в теплі: дрова, брикети або вугілля.
Якщо у вас є можливість надати дрова, брикети або вугілля, телефонуйте до контактного центру Херсонської ОВА: 0 800 101 102.
- Раніше Фонд держмайна повідомив, що в наступному опалювальному сезоні Центренерго залучить 8 енергоблоків сумарною потужністю 1640 МВт.
- У Нафтогазі розповіли, що буде з тарифами на газ у новому опалювальному сезоні.
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