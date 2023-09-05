На Херсонщині 42 тис. домогосподарств потребують палива, щоби перезимувати, - ОВА

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"42 тисячі домогосподарств Херсонщини потребують матеріалів для опалення, аби провести цю зиму в теплі. І в наших силах – забезпечити людей необхідним", - заявив Прокудін.

Попри атаки російських терористів, В Херсонській області лагодять зруйновану окупантами інфраструктуру, щоб забезпечити мешканцям комфортну зиму. З проханням про допомогу і надання паливних матеріалів звернулись голови усіх громад Херсонщини.

Найбільшу кількість паливної деревини потребує Борозенська громада - 18 тис. кубічних метрів.

Олександр Прокудін закликав волонтерів, громадські організації та усіх небайдужих долучитись до збору паливної деревини, яка допоможе мешканцям Херсонщини провести зиму в теплі: дрова, брикети або вугілля.

Якщо у вас є можливість надати дрова, брикети або вугілля, телефонуйте до контактного центру Херсонської ОВА: 0 800 101 102.