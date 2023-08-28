У Нафтогазі розповіли, що буде з тарифами на газ у новому опалювальному сезоні

Про це в ефірі телемарафону сказав голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

"Маю заспокоїти наших споживачів. Ціна на газ залишається стабільною. Для наших постійних споживачів, домогосподарств - це 7,96 грн за кубометр. Тобто та, яка була минулого року", - сказав він.

"Також у нас діють спеціальні умови постачання природного газу для підприємств теплокомуненерго. Уряд прийняв відповідну постанову, якою продовжив дію ПСО (покладання спеціальних зобов'язань, - ред.). Таким чином газ по обсягу І буде постачатися за ціною 7 420 грн для підприємств ТКЕ", - додав Чернишов.

За його словами, влада готується до складного опалювального сезону.

"Я вважаю, що події минулого року зміцнили енергетиків, і в цьому сенсі ми маємо підійти до цього дуже відповідально. Але готуємося до різних сценаріїв. Є відповіді на ці сценарії. Спокійно, по-дорослому готуймося до наступної зими", - сказав голова правління Нафтогазу.

Він висловив упевненість, що росіяни знову спробують позбавити українців тепла та електроенергії. Водночас, за його словами, влада знає, як реагувати на ці спроби.

Що відомо про тарифи й підготовку до нового опалювального сезону

Кабмін затвердив із 1 червня нові тарифи на електроенергію для населення. Відповідну постанову подав на розгляд уряду очільник Міненерго Герман Галущенко. Своєю чергою НКРЕКП наголосила на необхідності залучити додаткові кошти для підготовки до нового опалювального сезону.

Тарифи на холодну воду вирішили залишити без змін. Так само незмінними залишаються тарифи на гаряче водопостачання та розподіл газу.

22 серпня очільник уряду Денис Шмигаль пообіцяв, що тарифи на тепло залишаться такими ж, як і під час минулого опалювального сезону.

Нині триває масштабна ремонтна кампанія на об'єктах генерації. Станом на 13 серпня Укренерго на майже 80% відремонтувало магістральні мережі. Високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану. Водночас Україна формує багаторівневий захист для енергетичних об’єктів.