На Херсонщині армія РФ відмовилися від наступу після обстрілу ЗСУ
Окупанти планували наступ у напрямку Брускинське – Білогірка, що на Херсонщині. Захисники України уразили позиції окупантів і вони відмовилися від виконання завдання
Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.
Ворог намагався створити сприятливі умови для наступу в напрямку Брускинське – Білогірка. В результаті вогневого ураження, завданого нашими підрозділами, відмовився від виконання завдання.
На Південнобузькому напрямку ворог вів повітряну розвідку та обстрілював позицій українських військ. На Запорізькому напрямку активних бойових дій немає, однак ворог також здійснював обстріли позицій ЗСУ із застосуванням ствольної артилерії, РСЗВ та озброєння танків.
У морі в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет.
- Збройні Сили України оприлюднили відеопідтвердження знищення залізничного Антонівського мосту на Херсонщині.
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