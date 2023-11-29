На Херсонщині атакували будівлю, де тривала нарада окупантів: ліквідовано 5 загарбників

Про це пише Спротив.

"Учора 28.11.2023, завдяки інформації, яку надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається що внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох загиблих високопосадовців російської армії.