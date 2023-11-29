На Херсонщині атакували будівлю, де тривала нарада окупантів: ліквідовано 5 загарбників
28 листопада у селищі Ювілейне на Херсонщині було завдано удару по будівлі, в якій проходила нарада російських окупантів. Унаслідок цього загинули 5 високопосадовців
Про це пише Спротив.
"Учора 28.11.2023, завдяки інформації, яку надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається що внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох загиблих високопосадовців російської армії.
- Увечері 26 листопада міноборони РФ заявило про атаку українського безпілотника на Смоленську область. Згодом у Головному управлінні розвідки України підтвердили атаку на Смоленський авіаційний завод у Росії.
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