Росія звинуватила Україну в атаці БПЛА по Смоленській області
Увечері 26 листопада міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку українського безпілотника на Смоленську область
Про це йдеться у повідомленні відомства.
"26 листопада близько 23:20 мск припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО нібито знищила безпілотник над територією Смоленської області.
- Вночі та вранці 26 листопада міноборони Росії заявило про спробу масованої атаки БПЛА і ймовірне збиття 24 дронів над 5 регіонами РФ. Один дрон влетів у житлову багатоповерхівку в місті Тула. Також окупанти заявили про пошкодження енергосистеми у так званій ДНР.
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