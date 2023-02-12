Про це повідомили в telegram-каналі Херсонської ОВА.

Зазначається, що трагедія сталася сьогодні зранку поблизу села Новорайськ Бериславського району. Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін.

"Машина з цивільними натрапила на одну з них. Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці", - йдеться у дописі.