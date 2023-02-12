На Херсонщині автомобіль з мирними людьми підірвався на міні: двоє чоловіків загинули
На Херсонщині автомобіль з мирними людьми підірвався на міні, залишеній російськими окупантами
Про це повідомили в telegram-каналі Херсонської ОВА.
Зазначається, що трагедія сталася сьогодні зранку поблизу села Новорайськ Бериславського району. Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін.
"Машина з цивільними натрапила на одну з них. Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці", - йдеться у дописі.
- 15 січня біля Великої Олександрівки, Херсонської області, двоє чоловіків підірвалися на міні загарбників, обидва загинули на місці.
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