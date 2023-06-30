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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На Херсонщині окупанти на блокпостах оглядають місцевих жителів, шукають українські патріотичні татуювання, - речник Генштабу

На Херсонщині окупанти на блокпостах оглядають місцевих жителів, шукають українські патріотичні татуювання, - речник Генштабу

30 червня, 2023 п'ятниця
09:50
Війна з Росією російські війська окупанти

Російські війська вводять обшуки на новостворених блокпостах у тимчасово окупованій Херсонській області, шукають патріотичні татуювання

Про це інформує речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

"Настрої панічні, окупанти залякані. Відтак російські загарбники посилюють так звані контррозвідувальні заходи", - наголосив спікер.

Військовий повідомив, що у селі Каїри тимчасово окупованої Херсонської області російська армія облаштувала додаткові блокпости.

Рашисти перевіряють не лише документи, телефони та автівки, а й здійснюють тілесний огляд українців: "Не залежно від віку та статі. Так, окупанти шукають українські патріотичні татуювання".

  • 29 червня стало відомо, що у тимчасово окупованих Нижніх Сірогозах на Херсонщині росіяни арештовують підприємців і заможних місцевих, щоб надалі вимагати у їхніх родичів викуп за звільнення.
  • Також уранці ГУР повідомляла, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну. 
  • Детальніше про ситуацію на Запорізькій АЕС.

російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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