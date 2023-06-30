Про це інформує речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

"Настрої панічні, окупанти залякані. Відтак російські загарбники посилюють так звані контррозвідувальні заходи", - наголосив спікер.

Військовий повідомив, що у селі Каїри тимчасово окупованої Херсонської області російська армія облаштувала додаткові блокпости.

Рашисти перевіряють не лише документи, телефони та автівки, а й здійснюють тілесний огляд українців: "Не залежно від віку та статі. Так, окупанти шукають українські патріотичні татуювання".