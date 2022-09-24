На Херсонщині окупанти приречені бути оточеними, - політолог Молчанов
Політолог Володимир Молчанов зазначив, що правобережна Херсонщина буде звільнена від окупантів
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Дніпро стає все холоднішим, там є шість гребель, за кожною греблею є значний запас води. Всі ці греблі перебувають під контролем України й нічого не заважає нам злити цю воду, щоб підняти рівень у Каховському водосховищі, щоб вода перелилась через греблю, змила побудований росіянами щебеневий міст і підтопила всі переправи, якими окупанти користуються зараз", - пояснив Молчанов.
За його словами, окупанти приречені на оточення.
"Росіяни будуть відрізані від будь-якого постачання. У них не буде пального, вони не зможуть вивести військових, які перебувають на добре укріплених позиціях. Їм не буде куди тікати, тому що Дніпро буде холодним", - додав Молчанов.
- 23 вересня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що РФ підтягує резерви та створює нові переправи на Херсонщині.
- Російський диктатор Володимир Путін заборонив військовим РФ відступати з окупованого Херсону.
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