На Херсонщині окупанти продовжують масово викрадати та катувати людей, — перший заступник голови облради
Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський вважає, що сьогодні кожна людина, яка перебуває в Херсонській області, може потрапити під переслідування з боку окупантів
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Фільтраційні заходи не припиняються, терор не припиняється. Людей продовжують викрадати та катувати. Немає інформації, в якому стані ці люди", – наголосив Соболевський.
Він додав, що причиною затримання може бути будь-що: чи це фото в телефоні, чи навіть приватне листування.
"Окупанти можуть затримати за фото у телефоні з мітингу, чи за світлину будь-якого патріотичного змісту. Навіть використання слова "орки" у приватному листуванні може стати причиною, що людину заберуть на декілька днів та будуть катувати й перевіряти на приналежність до ДРГ, підпілля – чи що там є у хворих головах окупантів", – сказав Соболевський.
Також перший заступник голови облради зазначив, що на Херсонщині уже триває гуманітарна катастрофа. Закінчуються ліки в медзакладах, також люди не можуть виїхати за межі області, однак охочих безліч.
"Зараз немає змоги завезти ліки до наших лікарень навіть маленькими партіями. Це сьогодні найголовніша проблема", – наголосив він.
- У Херсоні за 2 тижні закінчаться медикаменти, у місті наростає гуманітарна криза
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.43
Купівля 31.43Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.64Продаж 33.35
- Актуальне
- Важливе