Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Фільтраційні заходи не припиняються, терор не припиняється. Людей продовжують викрадати та катувати. Немає інформації, в якому стані ці люди", – наголосив Соболевський.



Він додав, що причиною затримання може бути будь-що: чи це фото в телефоні, чи навіть приватне листування.



"Окупанти можуть затримати за фото у телефоні з мітингу, чи за світлину будь-якого патріотичного змісту. Навіть використання слова "орки" у приватному листуванні може стати причиною, що людину заберуть на декілька днів та будуть катувати й перевіряти на приналежність до ДРГ, підпілля – чи що там є у хворих головах окупантів", – сказав Соболевський.



Також перший заступник голови облради зазначив, що на Херсонщині уже триває гуманітарна катастрофа. Закінчуються ліки в медзакладах, також люди не можуть виїхати за межі області, однак охочих безліч.



"Зараз немає змоги завезти ліки до наших лікарень навіть маленькими партіями. Це сьогодні найголовніша проблема", – наголосив він.

У Херсоні за 2 тижні закінчаться медикаменти, у місті наростає гуманітарна криза

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