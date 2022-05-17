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Головна війна з Росією На Херсонщині окупанти продовжують масово викрадати та катувати людей, — перший заступник голови облради
Ексклюзив

На Херсонщині окупанти продовжують масово викрадати та катувати людей, — перший заступник голови облради

17 травня, 2022 вiвторок
10:18
війна з Росією Херсон

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський вважає, що сьогодні кожна людина, яка перебуває в Херсонській області, може потрапити під переслідування з боку окупантів

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Фільтраційні заходи не припиняються, терор не припиняється. Людей продовжують викрадати та катувати. Немає інформації, в якому стані ці люди", – наголосив Соболевський.

Він додав, що причиною затримання може бути будь-що: чи це фото в телефоні, чи навіть приватне листування.

"Окупанти можуть затримати за фото у телефоні з мітингу, чи за світлину будь-якого патріотичного змісту. Навіть використання слова "орки" у приватному листуванні може стати причиною, що людину заберуть на декілька днів та будуть катувати й перевіряти на приналежність до ДРГ, підпілля – чи що там є у хворих головах окупантів", – сказав Соболевський.

Також перший заступник голови облради зазначив, що на Херсонщині уже триває гуманітарна катастрофа. Закінчуються ліки в медзакладах, також люди не можуть виїхати за межі області, однак охочих безліч.

"Зараз немає змоги завезти ліки до наших лікарень навіть маленькими партіями. Це сьогодні найголовніша проблема", – наголосив він.

  • У Херсоні за 2 тижні закінчаться медикаменти, у місті наростає гуманітарна криза

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