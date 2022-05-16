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Головна війна з Росією У Херсоні за 2 тижні закінчаться медикаменти, у місті наростає гуманітарна криза, - Денісова

У Херсоні за 2 тижні закінчаться медикаменти, у місті наростає гуманітарна криза, - Денісова

16 травня, 2022 понедiлок
10:41
війна з Росією

У Херсоні прогнозують швидкоплинне закінчення лікарських засобів. Окупанти перешкоджають евакуації мирного населення. У місті назріває гуманітарна катастрофа

Про це інформує уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Повідомляється, що на тимчасово окупованих Росією територіях Херсонської області активно наростає гуманітарна криза.

Так, окупанти перешкоджають жителям населених пунктів Херсонщини виїжджати на підконтрольну Україні територію. Крім того, росіяни також обмежують можливість пересування у межах області. 

Денісова також повідомляє, що військові РФ не пропускають волонтерів з гумдопомогою та обкрадають гуманітарні вантажі.

Крім того, за інформацією херсонського міського голови Ігоря Колихаєва, у Херсоні назріває гуманітарна криза. У місті прогнозують закінчення запасів медикаментів протягом наступних двох тижнів. З-поміж іншого, більше немає розчинів для крапельниць, має місце дефіцит ліків від серцево-судинних захворювань. Не вистачає інгаляційного кисню. За даними мера Херсона, в усіх районах області без винятку існує значна потреба в лікарських засобах.

Як передає Денісова, в Херсонській області залишається близько 500 тис. людей. До початку повномасштабної війни на територіях Херсонщини проживало близько мільйона.

Зазначається також, що у перші дні захоплення південного регіону України російські окупанти розграбували велику кількість продовольчих мереж та аптек. Українські товари загарбники вивезли до Криму та РФ.

"Як гуманітарку росіяни роздають продукти 5-річної давнини та ліки, у яких сплив термін придатності. При цьому в обмін на них вимагають паспортні дані, списки пенсіонерів, соціальних працівників та просто людей, які проживають у тій чи іншій громаді", - повідомляє Денісова.

  • На Херсонщині 15 травня російські окупанти викрали колишнього депутата облради
  • Нагадаємо, 14 травня повідомлялося, що росіяни збираються провести "перепис" населення у Херсонській області. За схожим сценарієм це відбувалось в тимчасово окупованому Криму у 2014 році

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