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Головна війна з Росією Окупанти планують провести "перепис" населення на Херсонщині,- Денісова

Окупанти планують провести "перепис" населення на Херсонщині,- Денісова

14 травня, 2022 субота
16:41
війна з Росією Херсон

Росіяни хочуть провести "перепис" населення у Херсонській області. За схожим сценарієм це відбувалось в тимчасово окупованому Криму у 2014 році

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. 

"Жителі Генічеського  району почали отримувати повідомлення із закликом звернутися до  сільської ради із документами. При собі вони повинні мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, пенсійне посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю. В оголошеннях вказується, що це стосуватиметься лише тих, хто має місцеву прописку", - написала Денісова.

За її словами окупанти планують почати "перепис" у понеділок, 16 травня, і завершити до кінця місяця. 

"Враховуючи те, що ідея з "референдумом" на Херсонщині провалилася, російські окупанти розглядають різні варіанти щодо "статусу" тимчасово окупованих територій, зокрема і створення так званого кримського федерального округу додала Денісова.

  • На території тимчасово окупованої Херсонської області російські окупанти роздають "керівні посади" офіціанткам та "вишибалам".
  • В тимчасово окупованому Херсоні невідомі малюють прапори України на вулицях.
  • З Херсону виїхало приблизно 45% мешканців, область покинуло 20% людей.

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Крим
Херсон
перепис населення
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