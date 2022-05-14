Окупанти планують провести "перепис" населення на Херсонщині,- Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Жителі Генічеського району почали отримувати повідомлення із закликом звернутися до сільської ради із документами. При собі вони повинні мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, пенсійне посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю. В оголошеннях вказується, що це стосуватиметься лише тих, хто має місцеву прописку", - написала Денісова.

За її словами окупанти планують почати "перепис" у понеділок, 16 травня, і завершити до кінця місяця.

"Враховуючи те, що ідея з "референдумом" на Херсонщині провалилася, російські окупанти розглядають різні варіанти щодо "статусу" тимчасово окупованих територій, зокрема і створення так званого кримського федерального округу додала Денісова.

На території тимчасово окупованої Херсонської області російські окупанти роздають "керівні посади" офіціанткам та "вишибалам".

В тимчасово окупованому Херсоні невідомі малюють прапори України на вулицях.

З Херсону виїхало приблизно 45% мешканців, область покинуло 20% людей.

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