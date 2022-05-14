Гуманітарна криза та офіціантки й "вишибали" на "керівних посадах": СБУ перехопила розмову колаборантів про ситуацію в Херсоні
На території тимчасово окупованої Херсонської області російські окупанти роздають "керівні посади" офіціанткам та "вишибалам"
Про це стало відомо з перехопленої СБУ розмови двох колаборантів.
"Колишні офіціантки і вишибали, призначені РФ "керівниками" на тимчасово окупованій Херсонщині, вже планують тікати до Криму. Через свій непрофесіоналізм вони ведуть регіон до гуманітарної кризи і самі це розуміють", - йдеться в повідомленні.
Між собою колаборанти говорять про те, що в Херсонській області немає пального, людям не виплачують заробітну плату та пенсію.
Також вони згадують, що люди гинуть через відсутність медикаментів.
- Нагадаємо, російська окупаційна "влада" намагається включити Херсон до складу РФ.
- 13 травня у селі Щасливцеве Генічеського району окупаційна влада повідомила про початок так званого перепису населення.
- Російські окупанти під виглядом "перепису населення" намагаються повторити сценарій 2014 року в Криму.
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