Гуманітарна криза та офіціантки й "вишибали" на "керівних посадах": СБУ перехопила розмову колаборантів про ситуацію в Херсоні

Про це стало відомо з перехопленої СБУ розмови двох колаборантів.

"Колишні офіціантки і вишибали, призначені РФ "керівниками" на тимчасово окупованій Херсонщині, вже планують тікати до Криму. Через свій непрофесіоналізм вони ведуть регіон до гуманітарної кризи і самі це розуміють", - йдеться в повідомленні.

Між собою колаборанти говорять про те, що в Херсонській області немає пального, людям не виплачують заробітну плату та пенсію.



Також вони згадують, що люди гинуть через відсутність медикаментів.

Нагадаємо, російська окупаційна "влада" намагається включити Херсон до складу РФ.

13 травня у селі Щасливцеве Генічеського району окупаційна влада повідомила про початок так званого перепису населення.

Російські окупанти під виглядом "перепису населення" намагаються повторити сценарій 2014 року в Криму.

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