Про це інформує Суспільне із посиланням на пряму мову під час загальнонаціонального марафону депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

Як стало відомо, 13 травня у селі Щасливцеве Генічеського району окупаційна влада повідомила про початок так званого перепису населення. Для цього місцевим жителям росіяни наказали прийти до будівлі сільради.

Крім того, Кримськотатарський ресурсний центр повідомляє, що таким чином окупанти намагаються повторити сценарій 2014 року, коли РФ незаконно анексувала Крим.

"Жителі району отримують повідомлення із закликом звернутися в сільську раду із відповідними документами (паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, пенсійне посвідчення, посвідчення інваліда). Наголошують, щоб зверталися усі, хто має місцеву прописку", - йдеться у пості центру.

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