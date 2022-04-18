В окупованому Генічеську на Херсонщині відновили пам'ятник Леніну

Про це повідомляє видання "Мост"

"У тимчасово окупованому Генічеську заново встановлюють пам'ятник леніну", - йдеться у повідомленні.

Цю інформацію поширив у соцмережі місцевий колаборант, якого загарбники "призначили" керувати місцевою "міліцією", Геннадій Малюков.



Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський написав у Facebook, що росіяни намагаються паразитувати на ностальгії за часами СРСР.



"Проблема в тому, що їх у області практично немає. Люди в нас живуть у теперішньому і мають цілком реальне та успішне майбутнє. Але окупанти цього поняття не можуть. Тому шоу "back in the ussr" продовжуватиметься до звільнення нашої області ЗСУ", - зазначив він.



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