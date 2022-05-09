З Херсону виїхало приблизно 45% жителів, - голова ОВА
З Херсону виїхало приблизно 45% мешканців, область покинуло 20% людей
Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.
"За попередніми підрахунками, з березня лише з Херсона виїхало близько 45% людей, з області - кожен п’ятий", - зазначив Лагута.
За його словами, жити в нестерпних умовах дуже важко та небезпечно.
"Окупанти мародерять, вбивають, ґвалтують, тому мирні жителі не витримують, дуже бояться та змушені залишати рідний дім", - сказав він.
Він розповів, що окупанти не дозволяли робити офіційних "зелених коридорів", тому люди самотужки виїжджали, організовуючись у колони.
Спочатку це відбувалось - через Олександрівку та Снігурівку, але згодом ці шляхи окупанти закрили. Пізніше люди їхали через Давидів Брід у Кривий Ріг, але тиждень і ця дорога закрита. У селах люди йшли навіть пішки, на велосипедах, пливли через річку. Вони залишили все майно.
"Більша частина жителів області евакуювалася у Миколаївському та Дніпропетровському напрямках", - зазначив голова ОВА.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.39
Купівля 31.39Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.94Продаж 33.8
- Актуальне
- Важливе