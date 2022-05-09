З Херсону виїхало приблизно 45% жителів, - голова ОВА

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

"За попередніми підрахунками, з березня лише з Херсона виїхало близько 45% людей, з області - кожен п’ятий", - зазначив Лагута.

За його словами, жити в нестерпних умовах дуже важко та небезпечно.

"Окупанти мародерять, вбивають, ґвалтують, тому мирні жителі не витримують, дуже бояться та змушені залишати рідний дім", - сказав він.

Він розповів, що окупанти не дозволяли робити офіційних "зелених коридорів", тому люди самотужки виїжджали, організовуючись у колони.

Спочатку це відбувалось - через Олександрівку та Снігурівку, але згодом ці шляхи окупанти закрили. Пізніше люди їхали через Давидів Брід у Кривий Ріг, але тиждень і ця дорога закрита. У селах люди йшли навіть пішки, на велосипедах, пливли через річку. Вони залишили все майно.

"Більша частина жителів області евакуювалася у Миколаївському та Дніпропетровському напрямках", - зазначив голова ОВА.