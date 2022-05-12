На вулицях тимчасово окупованого Херсона з'являються українські прапори
В тимчасово окупованому Херсоні невідомі малюють прапори України на вулицях
Про це повідомило оперативне командування "Південь" у facebook.
"Ось так сьогодні Херсон доводить окупанту, що це українська земля! Херсонці - ви неймовірні! Ми скоро будемо разом!"- йдеться у повідомленні.
За даними оперативного командування, ворог готується до захоплення під свій контроль всієї території Херсонської області. Для цього армія РФ підтягує ресурси, відновлює технічні потужності та готує інженерні підрозділи.
- 26 квітня у захопленій міській раді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили так званого голову Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.
- 9 травня окупаційна "влада" Херсона почала відбирати квартири у місцевих мешканців, які покинули місто.
- З Херсону виїхало приблизно 45% мешканців, область покинуло 20% людей.
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