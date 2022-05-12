На вулицях тимчасово окупованого Херсона з'являються українські прапори

Про це повідомило оперативне командування "Південь" у facebook.

"Ось так сьогодні Херсон доводить окупанту, що це українська земля! Херсонці - ви неймовірні! Ми скоро будемо разом!"- йдеться у повідомленні.

За даними оперативного командування, ворог готується до захоплення під свій контроль всієї території Херсонської області. Для цього армія РФ підтягує ресурси, відновлює технічні потужності та готує інженерні підрозділи.

26 квітня у захопленій міській раді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили так званого голову Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.

9 травня окупаційна "влада" Херсона почала відбирати квартири у місцевих мешканців, які покинули місто.

З Херсону виїхало приблизно 45% мешканців, область покинуло 20% людей.

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