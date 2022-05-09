Окупаційна влада Херсона почала відбирати квартири у містян, що покинули місто

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у телеграм.

"Російські окупанти почали відбирати квартири жителів Херсона. Відповідний "наказ", від "військового коменданта" Херсонської області потрапив у мережу", – написала вона.

Згідно з ним, житлові організації окупованого Херсона мають сформувати перелік квартир, "власники яких залишили межі міста Херсон, для передачі порожнього житла тимчасовим переселенцям, які прибули із зони активних бойових дій".

Денісова підкреслила, що викрадення майна та погрози щодо його вилучення на захоплених рф територіях є порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни, та звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну з проханням врахувати ці факти порушень Росією прав людини.

Нагадаємо, окупанти вивозять олію з заводу на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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