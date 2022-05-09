Окупаційна влада Херсона почала відбирати квартири у містян, що покинули місто
В окупованому Херсоні формують списки квартир містян, що евакуювалися з міста, аби вселити туди "тимчасових переселенців з зони активних бойових дій"
Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у телеграм.
"Російські окупанти почали відбирати квартири жителів Херсона. Відповідний "наказ", від "військового коменданта" Херсонської області потрапив у мережу", – написала вона.
Згідно з ним, житлові організації окупованого Херсона мають сформувати перелік квартир, "власники яких залишили межі міста Херсон, для передачі порожнього житла тимчасовим переселенцям, які прибули із зони активних бойових дій".
Денісова підкреслила, що викрадення майна та погрози щодо його вилучення на захоплених рф територіях є порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни, та звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну з проханням врахувати ці факти порушень Росією прав людини.
- Нагадаємо, окупанти вивозять олію з заводу на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.39
Купівля 31.39Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.95Продаж 33.81
- Актуальне
- Важливе