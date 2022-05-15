На Херсонщині російські окупанти викрали колишнього депутата облради

Про це повідомляє офіційний Facebook Каховської міської територіальної громади.

Російські злочинці викрали Помазнюка з його будинку.

"11 травня зі свого будинку озброєнними військовими рф було забрано директора ФГ "Акант", колишнього депутата Херсонської облради Пормазнюка Віктора Анатолійовича (1966 р.н.) Скоріше за все перебуває у відділенні поліції у Новій Каховці", - йдеться у повідомленні.

14 травня стало відомо, що фермерів Запорізької області примушують до колаборації, створюють умови, за яких працювати вони зможуть лише за наявності "спеціальних дозволів" окупаційних адміністрацій.

У селищі міського типу Кам'янка Пологівського району російські окупанти перетворили училище у в'язницю і тримають там своїх військових, які відмовляються воювати.

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