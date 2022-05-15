На Херсонщині російські окупанти викрали колишнього депутата облради
Російські окупанти викрали колишнього депутата Херсонської облради Віктора Помазнюка
Про це повідомляє офіційний Facebook Каховської міської територіальної громади.
Російські злочинці викрали Помазнюка з його будинку.
"11 травня зі свого будинку озброєнними військовими рф було забрано директора ФГ "Акант", колишнього депутата Херсонської облради Пормазнюка Віктора Анатолійовича (1966 р.н.) Скоріше за все перебуває у відділенні поліції у Новій Каховці", - йдеться у повідомленні.
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