Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Окупанти оголосили про те, що у вересні вони проводитимуть загальноросійські вибори держдуми, також і на тимчасово окупованій Херсонській області. Цього тижня вже триває репетиція цих "виборів". У кожному населеному пункті є гауляйтери, які є представниками політичних партій РФ, здебільшого "Комуністична партія", "Єдина Росія" - пропутінська партія", - розповів Сергій Хлань.

Місцеві жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини повідомляються про колаборантів, які вступити до лав російських партій.

"Починають свою роботу в цих політичних партіях і в репетиціях "голосування". Гауляйтери у кожному населеному пункті тимчасово окупованої території вже починають говорити, що усі люди мають прийти до так званої виборчої дільниці зі своїми документами. Спочатку лякають, що лише російський паспорт має бути, проте якщо є лише український, то будуть все забирати, інколи залякують арештами. Але водночас говорять, якщо не встигнуть отримати російський паспорт, головне, щоб "проголосували", що мають реєстрацію в Херсонській області. Окупанти говорять, що для них головне так зване голосування", - додав Хлань.

Депутат обласної ради наголосив, що "голосування" не відбудеться: "По-перше, до вересня ми сподіваємося, що їх вже не буде на території Херсонської області. По-друге, ми розуміємо, що окупанти створюють картинку, свої пропагандистські відео, а цифри вони завжди малюють та беруть їх зі стелі".