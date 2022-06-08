Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Наші підрозділи на Херсонщині та Миколаївщині, вдовж лінії зіткнення міцно тримають зайняті позиції в готовності просуватися на схід. Оскаженілий від незламності нашого народу ворог з окупованих територій нещадно вкриває системами залпового вогню миколаївський напрямок", - йдеться у звіті

Ситуація на Миколаївщині

Обстріляно передмістя Миколаєва. Росіяни, які вдають, що переймаються світовою продовольчою кризою, насправді влучають по сільськогосподарських полях, об’єктах інфраструктури, де спалахують пожежі, що набувають вражаючих масштабів. При спробі ворога провести повітряну розвідку в Миколаївському районі безпілотний розвідник "Орлан-10" був влучно знищений вогнем зенітно-ракетного підрозділу.

Ситуація на Херсонщині

В Бериславському районі важка ситуація через неможливість доставити туди гуманітарні вантажі. Окупанти розпочали підготовку до відзначення дня Росії в області. У самому тимчасово окупованому Херсоні, так звана адміністрація, готова платити за отримання російського паспорта та підтримку референдуму, однак прихильників серед населення майже немає. Херсон регулярно вкривають проукраїнські та антиокупаційні листівки, всюди з’являються державні прапори України.

Втрати Росії на Півдні України

Ракетно-артилерійські підрозділи та авіація завдали 4 вогневі удари по скупченню сил противника. Попередньо відомо про знищення кількох одиниць броньованої техніки та складу боєприпасів. Остаточні втрати уточнюються.

Сили охорони та оборони півдня України продовжують виконання завдань за призначенням, ефективно протидіють викликам та загрозам. Часом виконання бойових завдань можуть супроводжувати відповідні звукові ефекти. Це знак, що ви під захистом ЗСУ та інших сил оборони, а не привід для паніки чи розповсюдження інформації.

Ситуація у Чорному морі

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі не має змін ані в кількості, ані в задачах.

7 червня в Одеській області українські захисники спіймали диверсанта, який був завербований ФСБ, тепер на нього чекає в'язниця.

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