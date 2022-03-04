На Херсонщині окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар, працює лише Wi-Fi, - голова ОДА
Росіяни відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар на території Херсонщини
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута у Telegram.
"Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар на території всієї Херсонщини. Наразі працює лише WiFi. З’ясовуємо ситуацію!" - написав він.
- Нагадаємо, у Херсоні з ранку 4 березня через приставку Т2 російські окупанти почали транслювати 24 російські теле та 3 радіоканали.
- 4 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська влада готує провокації в Херсоні і закликав херсонців завадити "мітингу" росіян на підтримку окупації.
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