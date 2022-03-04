"Слухайте своїх дітей, позбудьтеся відчаю": Зеленський закликав херсонців завадити "мітингу" росіян на підтримку окупації
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зараз російська влада готує провокації в Херсоні.
Про це він зазначив у своєму відеозверненні.
Зі його словами, окупанти планують розіграти виставу з начебто мітингом за Росію і для цього вони відвезли в місто чужинців та шукають місцевих зрадників.
"Вони хочуть зробити телекартинку, ніби Херсон вже не український. Я хочу нагадати, що з цього вони починали "ЛДНР" і ви розумієте, що з ними потім сталося. Це потрібно зупинити", – заявив президент.
Зеленський закликав жителів Херсона показати окупантам, що це їхнє місто.
"Херсонці, звертаюся до вас, покажіть, що це ваше місто, ви можете зупинити це. Я закликаю херсонців позбутися будь-якого відчаю, Україна свого не віддасть. Ми боремося проти потужного ворога, що перевершує нас чисельністю, кількістю техніки, але на тисячі світлових років далекого від нас, нормальних людей, що мають гідність", – наголосив глава держави.
При цьому він попросив жителів Херсона дати знати російським військам, що вони в місті тимчасово і ніколи не зможуть його окупувати.
- Нагадаємо, Зеленський закликав мешканці Енергодару самостійно виганяти окупантів.
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