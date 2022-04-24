На Херсонщині окупанти використовують танки з українськими прапорами для дискредитації ЗСУ

Про це повідомило оперативне командування "Південь" у "Фейсбук".



"На околицю селища Грозове, на Херсонщині, виїхали танки окупантів із українськими прапорами. Ця демонстраційна колонна рушила в напрямку селища Молодецьке. Таким чином ворог намагається зімітувати присутність підрозділів Збройних Сил України на окупованих ним територіях. А потім, з тих самих танків, здійснює обстріл окупованих населених пунктів, подаючи місцевому населенню фейкову картинку атаки українськими військовими мирних жителів Херсонської області", – йдеться у повідомленні.



В окупованих населених пунктах Миколаївщини та Херсонщини ворог агітує місцевих на супротив українській владі та покладає багато зусиль для створення псевдо-республік та дискредитації ЗСУ фейками, обстрілює цивльні об'єкти.



"Наголошуємо: захисники України не обстрілюють цивільні об’єкти і населення, не відкривають вогню по населених пунктах, де окупанти ховаються за мирними мешканцями", – підкреслює ОК "Південь".



Його підрозділи за ніч 12 разів били по позиціям загарбників, внаслідок чого ворог втратив 11 осіб особового складу та три одиниці техніки, в тому числі – броньованої.



При цьому в Чорноморській операційній зоні продовжує перебувати близько двох десятків одиниць корабельного складу флоту РФ, серед яких залишаються і підводні човни, в тому числі із ракетним озброєнням.



Військові просять уникати масового скупчення людей і бути пильними, не допомагати загарбникам поширенням інформації про сили охорони та оборони, а натомість інформувати відповідні структури про підозрілих осіб. Також "Південь" радить мешканцям приморських районів триматися подалі узбережжя і лісових масивів.

Нагадаємо, обстріл Одеси 23 квітня забрав життя бабусі, дочки та тримісячної онучки Кіри.

Окупанти на Харківщині встановлюють обладнання російського мобільного оператора та впроваджують розрахунок рублями.