На Херсонщині окупанти використовують танки з українськими прапорами для дискредитації ЗСУ
На окупованих територіях Херсонщини загарбники використовують танки з українськими прапорами, щоб зімітувати присутність Збройних Сил України та дискредитувати їх
Про це повідомило оперативне командування "Південь" у "Фейсбук".
"На околицю селища Грозове, на Херсонщині, виїхали танки окупантів із українськими прапорами. Ця демонстраційна колонна рушила в напрямку селища Молодецьке. Таким чином ворог намагається зімітувати присутність підрозділів Збройних Сил України на окупованих ним територіях. А потім, з тих самих танків, здійснює обстріл окупованих населених пунктів, подаючи місцевому населенню фейкову картинку атаки українськими військовими мирних жителів Херсонської області", – йдеться у повідомленні.
В окупованих населених пунктах Миколаївщини та Херсонщини ворог агітує місцевих на супротив українській владі та покладає багато зусиль для створення псевдо-республік та дискредитації ЗСУ фейками, обстрілює цивльні об'єкти.
"Наголошуємо: захисники України не обстрілюють цивільні об’єкти і населення, не відкривають вогню по населених пунктах, де окупанти ховаються за мирними мешканцями", – підкреслює ОК "Південь".
Його підрозділи за ніч 12 разів били по позиціям загарбників, внаслідок чого ворог втратив 11 осіб особового складу та три одиниці техніки, в тому числі – броньованої.
При цьому в Чорноморській операційній зоні продовжує перебувати близько двох десятків одиниць корабельного складу флоту РФ, серед яких залишаються і підводні човни, в тому числі із ракетним озброєнням.
Військові просять уникати масового скупчення людей і бути пильними, не допомагати загарбникам поширенням інформації про сили охорони та оборони, а натомість інформувати відповідні структури про підозрілих осіб. Також "Південь" радить мешканцям приморських районів триматися подалі узбережжя і лісових масивів.
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