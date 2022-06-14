На Херсонщині окупанти вимагають від аграріїв віддавати до 70% врожаю вдесятеро дешевше роздрібної ціни, - голова облради

Про це Суспільному заявив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

За його словами, аграріїв подекуди вимагають здавати продукцію за 10% від ціни.

"У Каховському районі російяни вимагають від підприємців віддавати до 70 % продукції, яка вирощена або зберігається, заготівельникам з Криму або Росії. Така ціна не компенсує навіть те, що вкладено в цю продукцію", - каже голова облради.

На думку Самойленка, ситуація склалася через те, що Херсон закритий для виїзду і в‘їзду. Тому продаж ранніх овочів і фруктів неможлива.

"На превеликий жаль, ні зеленого, ні будь-якого кольору коридори, які ми намагалися створити між окупованою Херсонщиною та Україною, не працює", - розказує Олександр Самойленко.

Тим часом, пропаганда показує, як вивезені з Херсонщини овочі продають задешево в Криму, називаючи це "соціальними цінами"

Самойленко вважає, що єдина можливість допомогти аграріям – звільнення Херсонщини.