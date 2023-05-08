На Херсонщині окупанти забирають у місцевих катери, хочуть поповнити дефіцит плавзасобів
Загарбницькі війська продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, на Херсонщині у місцевих жителів почали відбирати катери
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Росіяни продовжують заходи з насильницького відчуження майна на тимчасово окупованих територіях. Зокрема на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області, представники окупаційних адміністрацій відбирають у місцевого населення катери", - йдеться у повідомленні.
Таким чином росіяни планують поповнити кількість плавзасобів у своїх формуваннях.
Крім того, у загарбників є проблеми з логістикою на окупованих територіях півдня України.
"За напрямок відповідає заступник міністра оборони РФ Юнусбек Євкуров, який провалив плани із забезпеченням катерами російських підрозділів", - кажуть в ЦНС.
- У березні Центр нацспротиву розповідав, що окупанти викрадають автівки в Скадовському районі, також в людей забирали причепи, скутери й човни.
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