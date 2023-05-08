Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни продовжують заходи з насильницького відчуження майна на тимчасово окупованих територіях. Зокрема на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області, представники окупаційних адміністрацій відбирають у місцевого населення катери", - йдеться у повідомленні.

Таким чином росіяни планують поповнити кількість плавзасобів у своїх формуваннях.

Крім того, у загарбників є проблеми з логістикою на окупованих територіях півдня України.

"За напрямок відповідає заступник міністра оборони РФ Юнусбек Євкуров, який провалив плани із забезпеченням катерами російських підрозділів", - кажуть в ЦНС.