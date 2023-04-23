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На Херсонщині поліція порушує справи проти підприємців, які працювали в окупації, - політолог Молчанов

23 квітня, 2023 неділя
22:29
Кримінал наручники

На Херсонщині правоохоронці відкривають провадження за колабораціонізм проти фермерів і продавців, які працювали під час окупації

Про це повідомив херсонський політолог Володимир Молчанов у етері Еспресо.

"Це стосується будь-яких підприємців, зокрема в галузі роздрібної торгівлі. Вони торгували російськими товарами, порушуючи митне законодавство й установ Кабміну, які забороняли безмитне ввезення та продаж товарів з РФ. Зараз практично всіх, хто пережив російську окупацію, намагаються притягнути до відповідальності. Іноді порушують адміністративні провадження із штрафами", - зазначив він.

За словами Володимира Молчанова, фермерів сприймають "як годівничку" та порушують справи за дрібну колаборацію. Політолог зазначив, що таким займаються не тільки поліцейські, але й інші структури.

  • 22 квітня СБУ ідентифікувала 12 співробітників окупаційного "Херсонського МВС".
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поліція
Херсонщина
Війна з Росією
окуповані території
колаборанти
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