Про це повідомив херсонський політолог Володимир Молчанов у етері Еспресо.

"Це стосується будь-яких підприємців, зокрема в галузі роздрібної торгівлі. Вони торгували російськими товарами, порушуючи митне законодавство й установ Кабміну, які забороняли безмитне ввезення та продаж товарів з РФ. Зараз практично всіх, хто пережив російську окупацію, намагаються притягнути до відповідальності. Іноді порушують адміністративні провадження із штрафами", - зазначив він.

За словами Володимира Молчанова, фермерів сприймають "як годівничку" та порушують справи за дрібну колаборацію. Політолог зазначив, що таким займаються не тільки поліцейські, але й інші структури.