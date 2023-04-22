Про це інформує СБУ.

У лавах російського карального органу 12 колаборантів виконували завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору на тимчасово захопленій частині регіону.

Серед ідентифікованих колаборантів - 30-річна мешканка обласного центру, яка добровільно погодилась стати слідчим в одному з райвідділів псевдоустанови. Перебуваючи на посаді, вона брала участь у незаконних затриманнях та ув’язненні місцевих жителів, які чинили спротив окупантам. Для цього займалася серійним фабрикуванням справ проти мешканців захоплених районів області.

"Крім того, співробітники СБУ викрили трьох колишніх правоохоронців, які підтримали російську збройну агресію та вступили до лав окупантів. Їх призначили до створеного загарбниками експертно-криміналістичного центру, який відповідальний за підробку експертиз у "карних справах" проти українських патріотів", - ідеться у повідомленні.

Зазначено, що наразі зловмисники переховуються від правосуддя у захоплених районах на півдні України.

Втім, співробітники СБУ знають про місця перебування ворожих поплічників і проводять комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави.