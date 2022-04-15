На Херсонщині пройшов обмін полоненими

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".



"Після напружених перемовин, вдалось досягнути домовленостей з обміну полоненими в районі селища Посад-Покровське, де 4 полонених російських військових було обміняно на 5 наших", - йдеться у повідомленні.



Ворог продовжує практику нехтування всіма можливими нормами міжнародного права і правил ведення війни. При заходженні до населених пунктів на адмінмежі Миколаївщини та Херсонщини армія мародерів не втрималася від зухвалих пограбувань і аморальних вчинків. А після цього вкрила селище артилерійським вогнем, видаючи це за атаку ЗСУ.



За поточну добу на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали 39 окупантів та 4 одиниці техніки, серед яких бойові броньовані машини та БПЛА



"На Одещині правоохоронці викрили потужне злочинне угруповання, яке знаходилось у контакті з ворогом і готувало підґрунтя для співпраці з окупантами. Злочинці проводили дестабілізаційну діяльність серед населення, намагалися проникнути до територіальної оборони і збирали дані про представників силових структур. Всі члени угруповання затримані", - йдеться у повідомленні.



В Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання противника маневрує і переформовується, продовжуючи тримати в ізоляції порти України та, зберігаючи імовірність ракетних ударів на достатньо високому рівні.





12 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував Росії обмін полонених українців на Віктора Медведчука.

13 квітня у МВС України виступили з пропозицією спочатку засудити Медведчука, а лише потім обмінювати на полонених.

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів погрозами на пропозицію обміняти Віктора Медведчука на українських полонених.

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