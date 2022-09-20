На Херсонщині РФ почала психологічну підготовку місцевих жителів до "мобілізації", - перший заступник голови облради
Росія розпочала психологічну підготовку населення Херсонської області до можливої "мобілізації", в окупантів немає підтримки
Про це в ефірі Еспресо заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
"Поки "мобілізації" немає, бо немає підтримки населення. Мало того, є дуже великий спротив. Вони до цього часу просто боялися давати зброю херсонцям, але останнім часом починають з'являтися в їх каналах інформація, яку можна сприймати як перший крок до психологічної підготовки населення до того, щоб необхідно провести таку "мобілізацію". Така інформація з'явилася", - зазначив він.
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