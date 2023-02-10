На Херсонщині росіяни вимагають від українців переходити на московський час. Перевіряють телефони та годинники
На тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни перевіряють годинники та телефони, терористів цікавить, чи українці перейшли на "московський час"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Ворог й раніше здійснював обшуки та проводив посилену перевірку місцевих на блокпостах, але перевірка годинника – це вже ноу-хау від окупантів. В разі виявлення встановленого київського часу, окупанти попереджають про наслідки та змушують переходити на московський час. Проте, зі слів російських солдатів, незабаром покарання за український час на телефоні буде суворішим й матиме наслідки", - пишуть у Центрі.
У ЦНС відзначають, що "боротьба з часовим поясом" вкотре доводить про відсутність підтримки окупантів серед місцевих й імітацію такої “любові”.
Центр нацспротиву закликає не наражати себе на небезпеку через такі дрібниці, й пам’ятати, що незабаром для всього півдня настане київський час.
- 9 лютого стало відомо, що окупаційні війська заселяються у захоплені бази відпочинку навколо Бердянська Запорізької області.
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