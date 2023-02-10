На Херсонщині росіяни вимагають від українців переходити на московський час. Перевіряють телефони та годинники

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог й раніше здійснював обшуки та проводив посилену перевірку місцевих на блокпостах, але перевірка годинника – це вже ноу-хау від окупантів. В разі виявлення встановленого київського часу, окупанти попереджають про наслідки та змушують переходити на московський час. Проте, зі слів російських солдатів, незабаром покарання за український час на телефоні буде суворішим й матиме наслідки", - пишуть у Центрі.

У ЦНС відзначають, що "боротьба з часовим поясом" вкотре доводить про відсутність підтримки окупантів серед місцевих й імітацію такої “любові”.

Центр нацспротиву закликає не наражати себе на небезпеку через такі дрібниці, й пам’ятати, що незабаром для всього півдня настане київський час.