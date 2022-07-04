На Херсонщині росіяни з "градів" обстріляли Заградівку, загинула людина
Російські окупанти обстріляли з реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" населений пункт Херсонської області. Є постраждалі
Про це інформує Оперативне угруповання військ "Каховка".
Зазначається, що на Херсонщині російські війська накрили артилерійським вогнем населений пункт Заградівку. Унаслідок обстрілу загинула одна людина. Ще одного мирного жителя було поранено.
Деталі обстрілу та кількість постраждалих встановлюються.
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