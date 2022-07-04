Про це інформує Оперативне угруповання військ "Каховка".

Зазначається, що на Херсонщині російські війська накрили артилерійським вогнем населений пункт Заградівку. Унаслідок обстрілу загинула одна людина. Ще одного мирного жителя було поранено.

Деталі обстрілу та кількість постраждалих встановлюються.

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