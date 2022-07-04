Російські війська вдарили ракетами по школі у Харкові

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Загальноосвітня школа у Шевченківському районі Харкова стала ціллю для ракетного удару російських терористів сьогодні, 4 квітня, о 4 ранку. Зараз рятувальники розбирають завали. Попередньо - постраждалих немає, оскільки у гімназії нікого не було.

А загалом на території Харківщини загарбники протягом доби лупили по містах і селах Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів. У підсумку зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та інші споруди. На жаль, у новий день Харківщина увійшла ще й з людськими жертвами: від дій військових терористів РФ загинули троє жителів села Безруки Дергачівської громади. Це село росіяни обстрілювали із артилерії. Поранені також шестеро людей.

Упродовж доби російські окупанти намагалися вести наступ на село Прудянка, що на Харківському напрямку, однак зазнали втрат та відступили. В районі Ізюма ворог намагається наступати в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини. Наші захисники стримують ворога. Бої тривають.

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