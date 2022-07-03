Про це інформує в телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні харків’яни прокинулися о 4 ранку від ракетних ударів окупантів. Зранку росіяни влучили в один з об’єктів критичної інфраструктури Київського району.

Також ворог вдарив по приватному домоволодінню в Новобаварському районі міста. У будинку та навчальному закладі, що поруч, від удару вибило вікна. Постраждала власниця будинку - 54 річна жінка, госпіталізована до лікувальної установи, стан - середній", - написав Синєгубов.

Також рашисти протягом минулої доби обстрілювали Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони області. На Чугуївщині російські загарбники обстрілювали господарчі будівлі, гаражі, відкриті території. Місцями були пожежі.

Відомо, що четверо жителів області отримати пораненні: у Харкові одна людина, дві у Чугуївському районі та ще одна у Харківському.

"Українські захисники тримають оборонні позиції. На Харківському напрямку окупанти намагаються обороняти зайняті раніше позиції. Обстрілювали з артилерії райони Руської Лозової, Перемоги, Верхнього Салтова, Замулівки, Волобуївки, Питомника, Прудянки", - додав очільник області.

На Харківщині 1 липня окупанти поранили 4 людей, обстріляли будинки, господарські будівлі, знищили дитсадок і підпалили лісосмуги.

Станом на ранок 2 липня російські окупанти намагалися повернути втрачені позиції в Харківській області.

2 липня на Донеччині російські окупанти обстріляли Добропілля. Дві людини загинуло, ще троє – поранені, серед них дві дитини.

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