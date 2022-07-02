Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Близько 4:00 2 липня росіяни завдали ракетних ударів по Немишлянському району Харкова. Люди не постраждали. На місці працюють правоохоронці.

Упродовж 1 липня під ворожими обстрілами опинилися міста й села Ізюмського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Лозівського районів. Росіяни з ракетних і артилерійських систем обстріляли Уди та Черкаську Лозову, Донець, Дергачі та Барвінкове.

"Пошкоджені приватні будинки та господарські будівлі. Внаслідок обстрілів сталися займання лісосмуг. У Золочевській громаді окупанти обстрілами із артилерії фактично зруйнували дитячий садок", - наголосив Олег Синєгубов.

За 1 липня загарбники поранили чотирьох мирних мешканців Харківщини двох людей - у Ізюмському районі, одну - в Харківському, ще одну - в Лозівському.

"Найактивніші бойові дії на території області відбуваються на Харківському та Ізюмському напрямках. Північніше Харкова окупанти ведуть оборонні бої та зосереджені на стримуванні дій ЗСУ. У районі Ізюма росіяни намагалися вести штурмові дії в напрямку Богородичного, але зазнали втрат та відступили. На цьому напрямку ворог також намагається покращити систему забезпечення своїх військ", - зауважив очільник ОВА.

Станом на ранок 2 липня російські окупанти намагалися повернути втрачені позиції в Харківській області.

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