На Херсонщині внаслідок обстрілу постраждала 59-річна жінка

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Російська армія використала для обстрілу міномети. Терористи вдарили по житловому будинку в Ольгівці Тягинської громади.

"У власній оселі поранення отримала 59-річна жінка. У неї діагностували уламкові поранення кінцівок та перелом руки. Постраждалу шпиталізували, їй надається медична допомога", - пише ОВА.