На Херсонщині внаслідок обстрілу постраждала 59-річна жінка
У четвер, 19 липня, російські терористи обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждала 59-річна жінка
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Російська армія використала для обстрілу міномети. Терористи вдарили по житловому будинку в Ольгівці Тягинської громади.
"У власній оселі поранення отримала 59-річна жінка. У неї діагностували уламкові поранення кінцівок та перелом руки. Постраждалу шпиталізували, їй надається медична допомога", - пише ОВА.
- У ніч з 18 на 19 липня російські терористи атакували Україну ракетами та БПЛА "Шахед": на Житомирщині постраждав об'єкт інфраструктури, на Одещині - багатоповерхівки та промисловий порт, у Херсоні горів будинок культури, а на Миколаївщині - об'єкти рекреаційної інфраструктури.
- Ввечері середи, 19 липня, російські терористи обстріляли Очаків Миколаївської області.
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